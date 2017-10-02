12:26, 02 Октября 2017
Правительство России займется подготовкой граждан к "жизни в старости"
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Правительство Российской федерации утвердило стратегию повышения финансовой грамотности в стране на 2017-2023 годы.
Стратегия повышения финансовой грамотности в России утверждена распоряжением правительства страны от 25 сентября текущего года.
Реализация стратегии будет осуществляться по нескольким главным направлениям.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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