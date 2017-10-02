Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака

Совет Федерации рекомендовал правительству повысить эффективность работы госкомпаний, разработать меры по поддержке внутреннего туризма и вернуть средства региональным бюджетам.

По мнению сенаторов, поступления от многих акцизов уходят на федеральный уровень, а выпадающие доходы субъектов не компенсируются должным образом, сообщает РБК.

Для властей остается актуальной задача перехода к инвестиционному типу экономического роста, "цифровой экономике" и сбалансированному региональному развитию, говорится в рекомендациях Совета Федерации по итогам парламентских слушаний по проекту бюджета на 2018–2020 годы (есть у РБК). Необходимо сократить неэффективные расходы, усовершенствовать госпрограммы и сконцентрироваться на приоритетных направлениях, указывают парламентарии.

Бюджету нужно найти резервы дополнительных доходов. По мнению сенаторов, такие резервы находятся в сфере регулирования продаж алкоголя и табачной продукции. По мнению членов верхней палаты парламента, следует установить дифференцированный размер госпошлины на лицензии по розничной продаже алкоголя в зависимости от количества торговых точек, обязать производителей маркировать стеклянную тару для производства алкогольной продукции, гармонизировать ставки на табачную и алкогольную продукцию в рамках ЕАЭС, увеличить региональную часть доходов от акцизов на крепкий алкоголь, исходя из объемов потребления, зачислять доходы от акцизов на табак в бюджеты субъектов.

"Принятые по предложению СФ в 2016–2017 годах меры по сокращению нелегального производства и оборота алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% позволили на 28% увеличить поступление акцизов на указанную продукцию", — подчеркивают парламентарии.

Отдельный пакет рекомендаций СФ касается поддержки региональных бюджетов. Члены Совфеда предлагают увеличить доходы регионов за счет зачисления акцизов на алкоголь крепче 9% в бюджет субъекта, исходя из объемов потребления такого алкоголя в регионе. Также парламентарии просят кабмин рассмотреть вопрос о введении системы ЕГАИС в отношении табачной продукции и зачислении доходов от акцизов на сигареты и табачную продукцию в бюджеты субъектов (сейчас 100% этих акцизов идет в федеральный бюджет).