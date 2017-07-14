Правоохранители Карелии не вникли в суть и условия заключения кабальных сделок "Саны", считают в СПЧ

Совет по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации по итогам выездного заседания в Республике Карелия.

Напомним, выездное заседание проходило с 8 по 10 февраля 2017 года.

"Рассмотрев многочисленные обращения граждан с жалобами на лишение более 100 семей жилья в результате деятельности группы компаний "Сана", Совет полагает, что обещанная компанией передача гражданам квартир по договорам займа, кредитования, купли-продажи с рассрочкой и др. не соответствовала истинным целям компании-кредитора, поскольку независимо от видов заключенных договоров имущественный интерес фирмы "Сана" состоял в обогащении за счет использования просчетов граждан как "слабой стороны" договора, не обладающей юридическими познаниями и легко впадающей в заблуждение", - отмечается на сайте Совета.

В результате заключенных сделок значительное число граждан должно либо выплатить за приобретаемые квартиры суммы, во много раз превышающие их рыночную стоимость, либо лишиться и заложенных квартир, и уже внесенных сумм частичной оплаты. Эти случаи носят не единичный, а массовый и системный характер.

"Экономико-правовая конструкция, используемая группой компаний "Сана", рассматривается Советом как изначально рассчитанная на извлечение дохода не за счет реализации квартир в многоквартирных домах, а за счет предоставления гражданам займов в валюте без предварительной оценки их платежеспособности, причем по курсу, установленному самой фирмой "Сана", вследствие чего многие граждане, оплатив внушительную (и зачастую превышающую стоимость квартир) часть суммы по договору, включая проценты, в конечном итоге так и не получили квартиры, не сумев своевременно погасить кредит", - отмечается в сообщении.

СПЧ рекомендовал прокуратуре Карелии установить надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ в отношении неустановленных лиц в связи с деятельностью группы компаний "Сана".

"Принимая во внимание, что гражданско-правовой принцип добросовестности является одном из частных случаев проявления общеправового принципа справедливости, отсутствие реальной справедливости при тех результатах, которые были целью заключенных группой компаний "Сана" сделок в отношении граждан, является по мнению Совета основанием для того, чтобы считать поведение "Саны" недобросовестным, а деятельность органов власти и правоохранительных органов на территории Республики Карелия, которые схоластически применяли нормы права, не вникая в суть и условия заключения кабальных сделок - способствующими ведению бизнеса недостойными и недопустимыми методами", - подчеркнули в СПЧ.

Кроме этого, во время приема граждане жаловались на неэффективность работы уполномоченного по правам ребенка в Карелии Оксаны Старшовой, ее формальный подход к рассмотрению заявлений и предложений, нежелание разобраться в проблемах, отказ принимать участие в судебных процессах по выселению детей без предоставления другого жилья (в частности, по делам о выселении несовершеннолетних детей за долги их родителей по искам группы компаний "Сана").

Ранее федеральный канал показал сюжет про "Сану" и пострадавших заемщиков.