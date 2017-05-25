Правоохранители Карелии проверили правонарушителей, находящихся на свободе

Найдены шестеро разыскиваемых граждан.

С 15-19 мая 2017 года в Карелии провели комплексную оперативно-профилактическую операцию "Рецидив". Мероприятие проходило при участии сотрудников уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями МВД по Республике Карелия.

Были проверены условно осужденные, которые состоят на учете и отнесены к группе риска: лица, которые ранее совершали преступления и имеют ряд нарушений отбывания наказания, а также несовершеннолетние правонарушители.

В операции "Рецидив" приняли участие более 248 правоохранителей Карелии, из них 39 сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Было проверено 1141 осужденных, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Установлено местонахождения 6 граждан, находящихся в розыске, и 6 осужденных скрывающихся от контроля УИИ. Выявлено 74 нарушения условия и порядка отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера.