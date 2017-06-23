Правоохранители в Петрозаводске задержали девочку, вынесшую из "Ленты" целую сумку товаров

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 13-летнюю девочку, которая вынесла из "Ленты" на Ленинградской сумку с товарами и не заплатила за них.

Инцидент, по данным управления Росгвардии, произошел вечером 21 июня.

В магазине сотрудников группы задержания, которая прибыла после срабатывания кнопки экстренного вызова встретила охрана.

Сотрудники магазина пояснили, что несовершеннолетняя 2004 года рождения по предварительному сговору с 36-летней женщиной вынесла мимо кассы товар на крупную сумму.

В сумке оказались сыр творожный, сыр с зеленью, салфетки для кожи, для пластика, очиститель для стёкол, полироль для пластика, десять шоколадных яиц, кондиционер для волос, коньяк, детская смесь, две футболки и брюки. Товар частично испорчен.

Задержанные доставлены в отдел полиции.