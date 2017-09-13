Правозащитники хотят ввести уголовное наказание за изнасилование куклы для секса

Правозащитная организация предложила судить за изнасилование робота для секса.

Базирующаяся в Нидерландах международная правозащитная организация Foundation for Responsible Robotics, которая занимается этическими и моральными проблемами, связанными с использованием роботов, призвала власти всех стран мира ввести уголовное наказание за жестокое обращение с куклами для секса. Об этом сообщает glunews.

"Авторы доклада утверждают, что в ближайшем будущем может появиться необходимость „криминализировать изнасилование робота“ и оснастить секс-роботов сенсорами (наподобие тех, которые блокировали стол для пинбола, если его слишком сильно наклоняли), чтобы не дать владельцам использовать их для удовлетворения склонностей к сексуальной жестокости", — пишет итальянская газета La Repubblica.

Правозащитники прогнозируют широкое внедрение роботов для секса уже в ближайшие годы, причем их первыми "клиентами" станут обитатели домов престарелых и другие категории граждан, которые в силу объективных причин испытывают проблемы с половой жизнью. Те из них, кто из-за болезни не всегда осознаёт свои действия, может вообще перестать отличать секс-куклы от живых людей, то же самое касается извращенцев всех мастей и насильников, поэтому, полагают правозащитники, эту область жизни необходимо сразу отрегулировать правилами и ограничениями.