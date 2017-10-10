Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на острове Кижи

Для острова Кижи праздник Покрова Пресвятой Богородицы – особый день, 14 октября здесь отмечают Престольный праздник церкви Покрова Богородицы.

В этот день в Покровской церкви состоится торжественная служба, крестный ход, а также готовится чаепитие для участников праздника.

Покров Пресвятой Богородицы — великий праздник, широко отмечаемый Русской православной церковью. В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября. В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе.

На торжественную службу в Покровской церкви собираются туристы, паломники, потомки старинных родов Заонежья, сотрудники музея-заповедника "Кижи". Праздничное богослужение и крестный ход проведёт настоятель Спасо-Преображенского прихода на острове Кижи отец Павел.

Турхолдинг "Карелия" установил специальную цену на проезд до острова Кижи и обратно в этот день – 2065 рублей, что на 30% ниже обычной стоимости.

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