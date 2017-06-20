Празднование Дня города в Петрозаводске отменят из-за ЧП с подростками на Ладоге?

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник ответила на вопрос, будет ли отменено празднование Дня города, намеченное на эту субботу, из-за ЧП с подростками на Ладоге.

''Я пока надежду оставляю (что все ребята выжили, - ''Столица на Онего'') и не хочу делать каких-то заявлений по поводу Дня города. Но в случае каких-либо трагичных ситуаций я с Артуром Олеговичем (Парфенчиковым, врио главы Карелии) посоветуюсь по этому поводу и приму решение'', - сказала Ирина Мирошник во вторник, отвечая на вопрос журналистов, будет ли отменен День города из-за ЧП на Ладоге.

При этом глава города призналась, что "даже из суеверия" не хочет пока говорить на эту тему.

"Вдруг чудо произойдет", - сказала она.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены.

По факту случившегося следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").