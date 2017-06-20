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11:44, 20 Июня 2017

Празднование Дня города в Петрозаводске отменят из-за ЧП с подростками на Ладоге?

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник ответила на вопрос, будет ли отменено празднование Дня города, намеченное на эту субботу, из-за ЧП с подростками на Ладоге.

''Я пока надежду оставляю (что все ребята выжили, - ''Столица на Онего'') и не хочу делать каких-то заявлений по поводу Дня города. Но в случае каких-либо трагичных ситуаций я с Артуром Олеговичем (Парфенчиковым, врио главы Карелии) посоветуюсь по этому поводу и приму решение'', - сказала Ирина Мирошник во вторник, отвечая на вопрос журналистов, будет ли отменен День города из-за ЧП на Ладоге.

При этом глава города призналась, что "даже из суеверия" не хочет пока говорить на эту тему.

"Вдруг чудо произойдет", - сказала она.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены.

По факту случившегося следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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Комментарии

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User
2017-06-20 12:40:04
Не легитимная совсем головой поехала в порыве выслужиться? Какая связь между трагедией в Сортавальском районе и празднованием дня города Петрозаводска?! В ДТП каждый день народу куда больше гибнет. Давайте все праздники отменим и впадем в вечную скорбь.
Неравнодушный
2017-06-20 12:38:49
Хватит бухать уже.
Онего
2017-06-20 11:50:12
А алые паруса в СПБ тоже отемнят? Нужно отменить чиновников и МЧС, только зря тратим деньги. Год назад уткнуло 30% детей, вчера уже 60%. На место здания правительства и мЕрии поставить часовенки, пользы будет больше.....
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