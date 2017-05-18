Предельный размер пожертвований граждан кандидатам в губернаторы Карелии увеличат в 10 раз

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Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии поддержал поправки в законопроект "О выборах Главы Республики Карелия", в том числе, о размере добровольных пожертвований в пользу кандидатов.

Согласно законопроекту, предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 30 миллионов рублей.

В первоначальном варианте документа предлагалось разрешить гражданам жертвовать на избирательную кампанию кандидатов не более 1% от названной суммы. Принятая поправка увеличивает размер добровольных пожертвований до 10%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии"

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