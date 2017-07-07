Предприятие по производству алюминиевых радиаторов запустят в Карелии

Пуск завода в Надвоицах, который будет производить алюминиевые радиаторы, запланирован на сентябрь 2017 года.

Как сообщает официальный интернет-портал Республики Карелия, в настоящее время предприятие работает в пусконаладочном режиме, специалисты заняты контролем качества на этапах производства.

Мощность первой очереди производства составит 2 млн радиаторов в год. После запуска второй очереди предприятие выйдет на плановую мощность 4 млн.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".