14:54, 07 Июля 2017
Предприятие по производству алюминиевых радиаторов запустят в Карелии
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Пуск завода в Надвоицах, который будет производить алюминиевые радиаторы, запланирован на сентябрь 2017 года.
Как сообщает официальный интернет-портал Республики Карелия, в настоящее время предприятие работает в пусконаладочном режиме, специалисты заняты контролем качества на этапах производства.
Мощность первой очереди производства составит 2 млн радиаторов в год. После запуска второй очереди предприятие выйдет на плановую мощность 4 млн.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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