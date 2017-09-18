Предприниматель в Карелии получил двойной штраф за незаконную рекламу счетчиков

Индивидуальный предприниматель был привлечен антимонопольным органом к административной ответственности за нарушение законодательства, но оказывался платить штраф.

Бизнесмен был привлечен к административной ответственности в феврале 2017 года. Он допустил нарушение законодательства России о рекламе. В 2016 году предприниматель распространял листовки с информацией о необходимости проведения метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды, а также о проведении коллективного оснащения квартир многоквартирных домов индивидуальными приборами учета воды. Антимонопольная служба признала такую рекламу ненадлежащей и оштрафовала бизнесмена. Однако предприниматель не стал выплачивать штраф, и теперь ему придется оплатить штраф в двойном размере.

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