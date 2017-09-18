Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
13:37, 18 Сентября 2017

Предприниматель в Карелии получил двойной штраф за незаконную рекламу счетчиков

По теме

Роскачество проверило питьевую воду
18.09.17 18:00
Повышение пенсий произойдет раньше, чем планировалось
18.09.17 16:29
Группа компаний "КСМ" провела очередной день открытых дверей
18.09.17 16:11
Все новости
Загрузка...

Индивидуальный предприниматель был привлечен антимонопольным органом к административной ответственности за нарушение законодательства, но оказывался платить штраф.

Бизнесмен был привлечен к административной ответственности в феврале 2017 года. Он допустил нарушение законодательства России о рекламе. В 2016 году предприниматель распространял листовки с информацией о необходимости проведения метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды, а также о проведении коллективного оснащения квартир многоквартирных домов индивидуальными приборами учета воды. Антимонопольная служба признала такую рекламу ненадлежащей и оштрафовала бизнесмена. Однако предприниматель не стал выплачивать штраф, и теперь ему придется оплатить штраф в двойном размере.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Роскачество проверило питьевую воду
18.09.17 18:00
Повышение пенсий произойдет раньше, чем планировалось
18.09.17 16:29
Группа компаний "КСМ" провела очередной день открытых дверей
18.09.17 16:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-18 16:17:52
Бабы Вали не принимают нужных законов, а всё в депутатстве сидят.
sergo
2017-09-18 15:07:45
Я так понимаю, что размер двойного штрафа составил целую тысячу рублей?
И для того что-бы извлечь в бюджет столь "значимую" сумму работали сотрудники антимонопольной службы и судебной системы. В общем все при делах и не за маленькую зарплату.
А предприниматель как распространял свои листовки так и дальше будет их распространять.
Горожанин
2017-09-18 14:17:54
Правильно, надо штрафовать! Разводят бабушек и дедушек на деньги. Только что нашел в почтовом ящике очередное предложение
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
17.09.2017, 12:27
ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии

Аналитика

Сегодня 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 5
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 1
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (8)
Оно
Удача Логана
Гоголь. Начало (18+)
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Твое имя
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»