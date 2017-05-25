Предпринимателей Карелии научат создавать и развивать бизнес на курсах Сбербанка

Сбербанк и Google запустили бесплатную программу "Бизнес класс", направленную на поддержку малого и микробизнеса на территории Карелии.

Принять участие в "Бизнес классе" смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro. Старт занятий запланирован на 15 августа.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".