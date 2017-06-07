Предпринимателей Петрозаводска вовсю штрафуют за "неправильные" урны

Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Карелии.

На заседании правительства Республики Карелия сегодня, 7 июня, обсуждаются мероприятия по уборке и благоустройству территорий, сообщила Елена Гнетова. "Для меня, как бизнес-омбудсмена, тема в последнее время очень актуальная. Почему? Получила большое количество жалоб от предпринимателей города Петрозаводска о том, что органы муниципального контроля проводят рейды и составляют акты по отношению к предпринимателям, которые имеют урны неустановленного образца. Причем урны есть, но их вид, размер, материал, из которого эти урны изготовлены, не удовлетворяют администрацию города Петрозаводска. А раз цвет и форма урн не такая, то предприниматель виноват, а раз виноват - плати штраф 5 тысяч", написала Гнетова на своей страничке ВКонтакте.

Напомним, что в городе в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе действует постановление от 24 ноября 2016 года №4531, в соответствии с которым и штрафуют предпринимателей.

Ранее Гнетова высказала свое мнение, согласно которому это постановление является коррупциогенным.