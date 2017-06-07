Новости. Общество
13:23, 07 Июня 2017

Предпринимателей Петрозаводска вовсю штрафуют за "неправильные" урны

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Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Карелии.

На заседании правительства Республики Карелия сегодня, 7 июня, обсуждаются мероприятия по уборке и благоустройству территорий, сообщила Елена Гнетова. "Для меня, как бизнес-омбудсмена, тема в последнее время очень актуальная. Почему? Получила большое количество жалоб от предпринимателей города Петрозаводска о том, что органы муниципального контроля проводят рейды и составляют акты по отношению к предпринимателям, которые имеют урны неустановленного образца. Причем урны есть, но их вид, размер, материал, из которого эти урны изготовлены, не удовлетворяют администрацию города Петрозаводска. А раз цвет и форма урн не такая, то предприниматель виноват, а раз виноват - плати штраф 5 тысяч", написала Гнетова на своей страничке ВКонтакте.

Напомним, что в городе в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе действует постановление от 24 ноября 2016 года №4531, в соответствии с которым и штрафуют предпринимателей.

Ранее Гнетова высказала свое мнение, согласно которому это постановление является коррупциогенным.

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Комментарии

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Гражданин
2017-06-07 15:05:24
Наверно и урны надо покупать у одного нужного человека.
Все это пахнет странно и глупо, какая разница какая урна будет стоять, лишь бы не дырявое ведро.
новый
2017-06-07 14:06:00
У Иришки платье тоже не сексуальное между прочим. И на работу в велодень пешком пришла, а не на лисапеде приехала. У самой залет на залете плюс еще окурки на вокзале. Креста на ней нет.
Andrey+
2017-06-07 14:29:15
На работу без креста -
Значит нет на ней Христа!
Остальное все - не в счет,
Но вот с крестиком - залет...
YellowSubmarine
2017-06-07 13:44:27
Когда только в прессе начинались обсуждения на эту тему (около полугода назад) думалось почему-то, что восторжествует разум, ан нет - маразм неискореним из убогих умишек этих "рулевых"!!!
АДминистрация, вопию к здравомыслию: есть урна у магаза, и на том спасибо! Оставьте ненужные инсинуации, отстаньте от людей! Невозможно испортить внешний облик города одной "неуставной" урной в то время, когда город и республика - в руинах!
Побойтесь Бога!!!
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