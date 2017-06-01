Предпринимателей с готовыми проектами освободят от затрат на кадастровые работы в Карелии

Госкомимущества Карелии готов провести за счет бюджета кадастровые работы для формирования земельных участков под готовые бизнес-проекты.

Об этом руководитель Госкомимущества Дмитрий Родионов сообщил на встрече с предпринимателями, посвященной вопросам земельно-имущественных отношений, сообщают "Вести Карелии".

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