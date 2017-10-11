Предприниматели дали оценку состоянию бизнеса в Карелии

Карелиястат получил данные о том, как республиканские предприниматели оценивают ситуацию на предприятиях оптовой торговли.

Карелиястат провел обследование конъюнктуры и деловой активности. В третьем квартале текущего года в исследовании приняли участие руководители 33 организаций оптовой торговли, включая малые предприятия, но без микропредприятий, сообщают "Вести Карелии".

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