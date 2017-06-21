18:40, 21 Июня 2017
Предпринимателя в Петрозаводске просят свернуть торговлю на остановке
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Навес на ул.Правды необходимо демонтировать, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцу незаконно установленного навеса, пристроенного к остановочному павильону в районе дома № 40а по ул. Правды, добровольно, своими силами и средствами в до 5 июля произвести демонтаж.
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