Предпринимателям придется возвращать деньги, полученные в качестве господдержки

Министерство экономического развития Карелии с этого года прекращает выдачу грантов начинающим предпринимателям на безвозвратной основе – таково решение федерального центра.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев на встрече с резидентами Бизнес-инкубатора республики.

"Если до этого одной из ключевых форм поддержки малого бизнеса в регионах были гранты на открытие свое дела, то с этого года система принципиально меняется. На безвозвратной основе денег предоставляться не будет. Будут представляться деньги на возвратной основе. Это позволяет повысить ответственность, в том числе, со стороны бизнеса за использование этих средств", - сказал Савельев.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".