Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
13:54, 27 Сентября 2017

Председатель Петросовета провел прием граждан

По теме

Глава Минздрава Карелии уволилась спустя полгода после назначения
27.09.17 15:35
Парламент Карелии согласовал ключевые назначения в правительстве
27.09.17 15:14
Молодежный совет решил повысить правовую и политическую грамотность молодежи Петрозаводска
27.09.17 14:27
Все новости
Загрузка...

Геннадий Боднарчук выслушал вопросы о благоустройстве и проблемах застройки, а также призвал петрозаводчан участвовать в программе "Комфортная городская среда", рассказали в пресс-службе Петросовета.

В среду, 27 сентября, спикер Петросовета Геннадий Боднарчук провел прием граждан. На встречах с горожанами обсуждались вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и строительством жилья.

Людмила Николаевна, представлявшая жильцов одного из домов по улице Кондопожской, попросила помочь с включением дома в программу "Комфортная городская среда". По словам петрозаводчанки, состояние двора возле дома, построенного в 1968 году, оставляет желать лучшего.

Во дворе есть проблемы с опорами уличного освещения и дорожным покрытием. В мэрии, утверждает Людмила Николаевна, необходимость ремонта признают. Сделать его можно в рамках "Комфортной городской среды", однако жильцы дома узнали о программе слишком поздно и подали заявку на участие в ней лишь в мае, когда списки победителей уже были сформированы.

Боднарчук отметил, что если городская администрация приняла заявку, дом уже находится в очереди на благоустройство. Всего в нее включено порядка 240 дворов, причем в 81 из них благоустройство завершится в 2017 году. Остальные территории ждут своей очереди: федеральная программа рассчитана на пять лет (до 2021 года включительно), и за это время городские власти планируют благоустроить все нуждающиеся в этом дворы.

В ближайшее время жильцам дома на Кондопожской сообщат, какое место они занимают в очереди на благоустройство. Если их заявка была составлена некорректно, депутаты помогут составить новую, после чего двор попадет в программу "Комфортная городская среда".

По теме

Глава Минздрава Карелии уволилась спустя полгода после назначения
27.09.17 15:35
Парламент Карелии согласовал ключевые назначения в правительстве
27.09.17 15:14
Молодежный совет решил повысить правовую и политическую грамотность молодежи Петрозаводска
27.09.17 14:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:40
Обществоведение
"Было страшно и больно" 6
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 9
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:16
Личное мнение
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
25.09.2017 11:40
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Гоголь. Начало (18+)
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»