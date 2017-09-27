Председатель Петросовета провел прием граждан

Геннадий Боднарчук выслушал вопросы о благоустройстве и проблемах застройки, а также призвал петрозаводчан участвовать в программе "Комфортная городская среда", рассказали в пресс-службе Петросовета.

В среду, 27 сентября, спикер Петросовета Геннадий Боднарчук провел прием граждан. На встречах с горожанами обсуждались вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и строительством жилья.

Людмила Николаевна, представлявшая жильцов одного из домов по улице Кондопожской, попросила помочь с включением дома в программу "Комфортная городская среда". По словам петрозаводчанки, состояние двора возле дома, построенного в 1968 году, оставляет желать лучшего.

Во дворе есть проблемы с опорами уличного освещения и дорожным покрытием. В мэрии, утверждает Людмила Николаевна, необходимость ремонта признают. Сделать его можно в рамках "Комфортной городской среды", однако жильцы дома узнали о программе слишком поздно и подали заявку на участие в ней лишь в мае, когда списки победителей уже были сформированы.

Боднарчук отметил, что если городская администрация приняла заявку, дом уже находится в очереди на благоустройство. Всего в нее включено порядка 240 дворов, причем в 81 из них благоустройство завершится в 2017 году. Остальные территории ждут своей очереди: федеральная программа рассчитана на пять лет (до 2021 года включительно), и за это время городские власти планируют благоустроить все нуждающиеся в этом дворы.

В ближайшее время жильцам дома на Кондопожской сообщат, какое место они занимают в очереди на благоустройство. Если их заявка была составлена некорректно, депутаты помогут составить новую, после чего двор попадет в программу "Комфортная городская среда".