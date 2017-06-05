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12:50, 05 Июня 2017

Председатель Петросовета рассказал, обсуждался ли вопрос "как заменить Боднарчука"

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Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук в откровенном интервью рассказал о том, как сработался с новой республиканской командой, и кому было выгодно поссорить его с Артуром Парфенчиковым.

- Ходили слухи, что у Вас возникли трения с новой республиканской командой и что в окружении Парфенчикова всерьез обсуждали вопрос "как заменить Боднарчука". Это правда?  - спросила редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук гостя рубрики "Кофе со сливками".

- Это все было на уровне слухов. Я думаю, что их распространяли люди, которым выгодно дестабилизировать обстановку и сложившиеся в последнее время конструктивные отношения города с республикой. Никаких трений не было. Наоборот, почти сразу же состоялась встреча при временно исполняющем обязанности главы республики, на которой мы определились, что идем параллельными курсами и нормально, конструктивно работаем и взаимодействуем.

Ну, что я могу сказать? Наверное, кому-то стало скучно без конфликта между городом и республикой. Привыкли ловить рыбку в мутной воде и получать экономические дивиденды от этих войн. А при конструктивной работе это невозможно, вот и стали педалировать тему. Это были только слухи, никакой реальной почвы под ними нет.

Подробнее о взаимоотношениях городских и республиканских властей и о том, как Боднарчук собирается отстаивать свою инициативу о столичном статусе для Петрозаводска – читайте в рубрике "Кофе со сливками".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2017-06-05 13:18:51
"идем параллельными курсами " - в одну сторону, или в разные?
Гражданин
2017-06-05 12:57:59
Человеческая глупость не знает границ.
Конечно конфликта не было.
Не будут эти люди показывать свою ненависть, но и диалога не будет. Все это - последние слова.
Гарик
2017-06-05 12:53:04
...эти рассказы с новой компанией не проходят...замена неизбежна ,утешать себя не надо
ненец
2017-06-05 13:18:50
Гарик, замена этого товагищя ничего не даст. Апсолютно ничего! Что он есть, что нет - кобыле всёравно - телега-то стоит! Без конфликта, которым он "пугает" лохторат.
Только двинется телега с места и появится "конфликт рыночных отношений". Это нормально и в мутной воде не возможно. Вывод - нужно кобыле кнутом вдоль спины перетянуть. Очень помогает!
Другие мнения есть?
Гарик
2017-06-05 13:25:58
ненец, ..про товарища понятно...как то он не нравится мягко сказать ,как и его новые собеседники в правительстве))
ненец
2017-06-05 13:32:43
Гарик, это потому что их "готовить" не умеете! Вот и не нравится.
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