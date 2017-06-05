Председатель Петросовета рассказал, обсуждался ли вопрос "как заменить Боднарчука"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук в откровенном интервью рассказал о том, как сработался с новой республиканской командой, и кому было выгодно поссорить его с Артуром Парфенчиковым.

- Ходили слухи, что у Вас возникли трения с новой республиканской командой и что в окружении Парфенчикова всерьез обсуждали вопрос "как заменить Боднарчука". Это правда? - спросила редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук гостя рубрики "Кофе со сливками".

- Это все было на уровне слухов. Я думаю, что их распространяли люди, которым выгодно дестабилизировать обстановку и сложившиеся в последнее время конструктивные отношения города с республикой. Никаких трений не было. Наоборот, почти сразу же состоялась встреча при временно исполняющем обязанности главы республики, на которой мы определились, что идем параллельными курсами и нормально, конструктивно работаем и взаимодействуем.

Ну, что я могу сказать? Наверное, кому-то стало скучно без конфликта между городом и республикой. Привыкли ловить рыбку в мутной воде и получать экономические дивиденды от этих войн. А при конструктивной работе это невозможно, вот и стали педалировать тему. Это были только слухи, никакой реальной почвы под ними нет.

Подробнее о взаимоотношениях городских и республиканских властей и о том, как Боднарчук собирается отстаивать свою инициативу о столичном статусе для Петрозаводска – читайте в рубрике "Кофе со сливками".