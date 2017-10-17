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Новости. Общество
10:05, 17 Октября 2017
фото: Лев Федосеев / ТАСС

Председатель Союза профсоюзов Карелии не согласился с мнением министра о северных надбавках

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Илья Косенков прокомментировал для ТАСС заявление министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

Ранее Минтруд предложил не вносить изменений в существующую систему расчета северных надбавок и районных коэффициентов в структуре заработной платы России, напоминает сайт карельских профсоюзов (prof.karelia.ru).

По мнению Косенкова, министр Топилин несколько лукавит, говоря про незыблемость существования северных льгот и гарантий. 

Например, в части заработных плат, после отмены Единой тарифной сетки реальный заработок бюджетников многих северных территорий сравнялся с общероссийским при более высоких расходах. Например, учитель в центральной или южной России и Петрозаводске имеют разные оклады, но при этом имеют одинаковую заработную плату. При этом в столице Карелии к меньшему окладу как бы начисляются "северные". "Получается, что реально северные надбавки и коэффициенты есть, но жители Севера их на себе не ощущают из-за низких окладов. Заработная плата на северах, несмотря на надбавки, фактически такая же как на югах". 

По словам Косенкова, обязательство по доплате "северных" должен нести федеральный, а не региональный бюджет.

"Есть опыт СССР, есть опыт Норвегии или Канады, когда правительство финансово поддерживает северные территории. В России это 70% ресурсов и федеральным властям на пора бы определиться, какой Север им нужен. Если населенный, то тогда нужно поддерживать северян, а если нет, то не морочить людям голову, запускать программы переселения на юг и переводить все на вахтовый метод работы. Изначально Север заселяли за счет господдержки, а сейчас мы живем по доходам как на юге, а по расходам - в разы дороже", - сказал председатель Союза профсоюзов в Карелии.

Другие эксперты в той или иной мере высказали сходное с председателем Союза мнение.

Полный материал информационного агентства ТАСС можно посмотреть здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-10-17 11:38:39
Во всех умных странах за жизнь на Севере правительства платят фиксированные суммы всем жителям, причем одинаковые и они не зависят ни от зарплаты,ни от профессии.
Саныч
2017-10-17 11:36:12
Партбилет на стол. А так-он прав, конечно. Только ради этой правды кожаный стол с подлокотниками не нужен.
Борис
2017-10-17 11:25:24
О ком вы здесь сейчас пишете?
Минтруд в настоящее время совершенно бесполезная и бессмысленная структура в составе правительства. Разве может орган, который должен заниматься защитой интересов работников при капиталистической (какой она сейчас по факту является) системе хозяйствования, защищать их интересы по выброшенному на свалку истории социалистическому законодательству?
Это полнейшая профанация, создание иллюзии государственного управления!!!
nae
2017-10-17 10:20:32
Смотрел недавно вакансию в Белгороде. Там начальная ставка 15000. У меня здесь вся зарплата с северными, региональными, за выслугу лет и проч. немногим более этой ставки. А ставка здесь 5766. И сразу напрашивается вопрос где Белгород и где Петрозаводск? Если учесть, что мрот по стране 7500, то здесь он должен быть как минимум 12500.
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