Председатель Союза профсоюзов Карелии не согласился с мнением министра о северных надбавках

Илья Косенков прокомментировал для ТАСС заявление министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

Ранее Минтруд предложил не вносить изменений в существующую систему расчета северных надбавок и районных коэффициентов в структуре заработной платы России, напоминает сайт карельских профсоюзов (prof.karelia.ru).

По мнению Косенкова, министр Топилин несколько лукавит, говоря про незыблемость существования северных льгот и гарантий.

Например, в части заработных плат, после отмены Единой тарифной сетки реальный заработок бюджетников многих северных территорий сравнялся с общероссийским при более высоких расходах. Например, учитель в центральной или южной России и Петрозаводске имеют разные оклады, но при этом имеют одинаковую заработную плату. При этом в столице Карелии к меньшему окладу как бы начисляются "северные". "Получается, что реально северные надбавки и коэффициенты есть, но жители Севера их на себе не ощущают из-за низких окладов. Заработная плата на северах, несмотря на надбавки, фактически такая же как на югах".

По словам Косенкова, обязательство по доплате "северных" должен нести федеральный, а не региональный бюджет.

"Есть опыт СССР, есть опыт Норвегии или Канады, когда правительство финансово поддерживает северные территории. В России это 70% ресурсов и федеральным властям на пора бы определиться, какой Север им нужен. Если населенный, то тогда нужно поддерживать северян, а если нет, то не морочить людям голову, запускать программы переселения на юг и переводить все на вахтовый метод работы. Изначально Север заселяли за счет господдержки, а сейчас мы живем по доходам как на юге, а по расходам - в разы дороже", - сказал председатель Союза профсоюзов в Карелии.

Другие эксперты в той или иной мере высказали сходное с председателем Союза мнение.

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