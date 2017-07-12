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Новости. Политика
14:02, 12 Июля 2017

Председатель ЦИК России, комментируя историю с выдвижением Авишевой, попросила партии "аккуратнее смотреть"

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала решение региональной избирательной комиссии отказать в участии в выборах главы Карелии Марии Авишевой, выдвинутой от партии "Молодая Россия".

Напомним, 5 июля региональное отделение партии "Молодая Россия" выдвинуло кандидатом на должность главы Карелии своего секретаря – Марию Авишеву. 6 июля она отнесла документы в избирательную комиссию, а уже 7 июля стало известно, что ЦИК их рассматривать не будет, поскольку Мария Авишева лишена пассивного избирательного права. По закону кандидату на момент голосования (10 сентября 2017 года) должно исполниться 30 лет, а Авишева достигнет этого возраста только в 2018 году.

В итоге 11 июля состоялось заседание Центризбиркома Карелии, на котором Авишевой официально было отказано в дальнейшем участии в кампании.

Вопрос с отказом Марии Авишевой поднимался и на заседании ЦИК России в Москве, которое состоялось 12 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Центризбирком Карелии отказал кандидату от партии "Молодая Россия" Марии Авишевой в участии в выборах главы республики из-за того, что она не проходит возрастной ценз, подтвердила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" есть норма, устанавливающая возрастной ценз 30 лет для кандидатов в главы регионов. В июне Памфилова уже поднимала эту тему на заседании ЦИК, заявив, что "одна из довольно заметных партий" провела в Москве съезд, на котором выдвинула в губернаторы одного из регионов кандидата в возрасте 28 лет. Как потом сообщал ТАСС, это касалось Партии роста и их кандидата в губернаторы Томской области.

"Центральной избирательной комиссией Карелии были рассмотрены документы на выдвижение кандидата на должность главы республики, поступившей от Авишевой Марии, выдвинутой региональным отделением партии "Молодая Россия". К сожалению, она еще не достигла [необходимого] возраста, потому что она моложе, чем положено по закону, комиссия была вынуждена отказать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она заметила, что партиям "надо аккуратнее смотреть" при подборе кандидатов.

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