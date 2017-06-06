Председатели региональных избиркомов обсудят в Москве вопросы подготовки выборов

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин примет участие в работе второго заседания Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ, которое состоится в Москве 8 июня.

В мероприятии примут участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, руководство аппарата ЦИК России и председатели региональных избиркомов.

Одним из главных вопросов встречи станет голосование по месту нахождения. Соответствующая поправка, наряду с другими изменениями в законодательство о выборах, была принята Госдумой в окончательном чтении 24 мая. Благодаря новому механизму проголосовать можно будет, находясь в другом городе, если заранее предупредить об этом избирательную комиссию. Предполагается, что воспользоваться правом голосования по месту нахождения избиратели смогут не только на выборах президента в 2018 году, но и на региональных выборах 10 сентября 2017 года.

Среди других актуальных вопросов, которые обсудят участники заседания в Москве, - изготовление итоговых протоколов с использованием QR-кода, организация видеонаблюдения за ходом голосования и подсчета голосов, порядок формирования и критерии оценки деятельности избиркомов.

Решение о возобновлении работы совещательного органа, который существовал в 2005-2007 гг., было принято в ходе Всероссийского совещания с председателями региональных избиркомов в декабре 2016 года. Основные задачи Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ – изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, выработка предложений в части осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан, совершенствования выборного законодательства и др.

В состав совета входят 18 человек, которые участвуют в его работе на общественных началах; это руководство ЦИК России и представители от каждого федерального округа.

Северо-Западный федеральный округ в совете представляют председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин и председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.