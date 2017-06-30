"Представьте, вышел закон: уничтожить пенсии. Народ волей-неволей инстинктивно стал бы детей рожать"

Руководитель Карелиястата Сергей Васильев в интервью "Радио России – Карелия" рассказал о непростой демографической ситуации в республике.

По словам Сергея Васильева, во всем мире, кроме стран Азии, Африки, Америки, идет снижение рождаемости.

- У нас же в статистике есть такое понятие, как "суммарный коэффициент рождаемости". То есть для того, чтобы население поддерживало свой численный уровень, нужно, чтобы каждая женщин родила, как бы это смешно ни звучало, 2,14 ребенка. <…> У нас вообще во всем мире –2,14.

- И в Карелии в том числе?

- Конечно. Если будет рождаться меньше двух человек, потихоньку численность населения будет падать. Поэтому численность населения у нас за 10 лет уменьшилась, что сравнимо, скажем, с Костомукшей или примерно с Сортавальским районом. Каждые 10 лет мы теряем.

Конечно, люди сейчас хотят жить лучше. Может быть, больше меркантилизма стало, но при этом я считаю, что это не совсем правильно, потому что надо быть патриотами страны и понимать: кто же дальше будет поднимать страну?

Возникают другие этические проблемы. Бывают политики, которые начинают при любой власти, будь то Катанандов, Парфенчиков, Худилайнен: "Вот, в Карелии население уменьшается!" Хочется им один вопрос задать: а сколько у тебя детей? Один, два? Вот если трое, тогда мог бы… А если меньше двоих детей, тогда население будет падать. Люди почему-то этого недопонимают.

Если показать на пальцах, то представьте, что во всем мире две семьи, две пары. Четыре человека. У нас родились по мальчику, по девочке – еще четыре человека. Они родили еще по мальчику, по девочке. Если так, по два человека, в идеальных условиях (никто не заболел, не умер, никого война не убила), тогда население будет поддерживаться. Но если наши дети будут рожать по одному, то сегодня нас по паре - четыре человека. Детей родили по одному – их уже двое, а те родят одного… Все, население кончилось.

Мне нравится одно выражение, то ли по телевидению, то ли где-то в газете прочитал. У нас в Карелии одна бабушка умно ответила. Ее спросили: "Почему у вас в деревне людей-то совсем мало стало?" Она ответила: "А дети-то кончились". Поэтому после войны, как ни тяжело было, в землянках жили, по трое, по четверо – это было нормальное явление в семье.

Второе. Возьмем, например, китайцев. У них практически нет пенсий, и все обеспечение пожилых людей лежит на детях. Представьте, что сегодня бы вышел закон: уничтожить пенсии. Народ волей-неволей инстинктивно стал бы детей рожать. А кто меня кормить будет, когда я старый буду? На кого я лягу, если государство не хочет меня кормить. Только на детей.

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