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11:05, 30 Июня 2017

"Представьте, вышел закон: уничтожить пенсии. Народ волей-неволей инстинктивно стал бы детей рожать"

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Руководитель Карелиястата Сергей Васильев в интервью "Радио России – Карелия" рассказал о непростой демографической ситуации в республике.

По словам Сергея Васильева, во всем мире, кроме стран Азии, Африки, Америки, идет снижение рождаемости.

- У нас же в статистике есть такое понятие, как "суммарный коэффициент рождаемости". То есть для того, чтобы население поддерживало свой численный уровень, нужно, чтобы каждая женщин родила, как бы это смешно ни звучало, 2,14 ребенка. <…> У нас вообще во всем мире –2,14.

- И в Карелии в том числе?

- Конечно. Если будет рождаться меньше двух человек, потихоньку численность населения будет падать. Поэтому численность населения у нас за 10 лет уменьшилась, что сравнимо, скажем, с Костомукшей или примерно с Сортавальским районом. Каждые 10 лет мы теряем.

Конечно, люди сейчас хотят жить лучше. Может быть, больше меркантилизма стало, но при этом я считаю, что это не совсем правильно, потому что надо быть патриотами страны и понимать: кто же дальше будет поднимать страну?

Возникают другие этические проблемы. Бывают политики, которые начинают при любой власти, будь то Катанандов, Парфенчиков, Худилайнен: "Вот, в Карелии население уменьшается!" Хочется им один вопрос задать: а сколько у тебя детей? Один, два? Вот если трое, тогда мог бы… А если меньше двоих детей, тогда население будет падать. Люди почему-то этого недопонимают.

Если показать на пальцах, то представьте, что во всем мире две семьи, две пары. Четыре человека. У нас родились по мальчику, по девочке – еще четыре человека. Они родили еще по мальчику, по девочке. Если так, по два человека, в идеальных условиях (никто не заболел, не умер, никого война не убила), тогда население будет поддерживаться. Но если наши дети будут рожать по одному, то сегодня нас по паре - четыре человека. Детей родили по одному – их уже двое, а те родят одного… Все, население кончилось.

Мне нравится одно выражение, то ли по телевидению, то ли где-то в газете прочитал. У нас в Карелии одна бабушка умно ответила. Ее спросили: "Почему у вас в деревне людей-то совсем мало стало?" Она ответила: "А дети-то кончились". Поэтому после войны, как ни тяжело было, в землянках жили, по трое, по четверо – это было нормальное явление в семье.

Второе. Возьмем, например, китайцев. У них практически нет пенсий, и все обеспечение пожилых людей лежит на детях. Представьте, что сегодня бы вышел закон: уничтожить пенсии. Народ волей-неволей инстинктивно стал бы детей рожать. А кто меня кормить будет, когда я старый буду? На кого я лягу, если государство не хочет меня кормить. Только на детей.

Продолжение – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Радик
2017-06-30 14:22:49
Страна деградирует и все это видят ,кроме чиновников,которым надо отчитываться на верх! Прямая линия всё показала,больше 2 млн.проблемных вопросов!!! из которых 60-70 решат,остальным задница светит,уж извините, и о какой рождаемости может идти речь.когда женщины с маленькими детьми с окон высоток прыгают, насмерть. от безысходности?! .....Многие побывали в соседней Финляндии,посмотрели как там умеют руководить страной без всяких пиар-ходов и показательных "сценах" установки нового куска асфальта на дороге, ну смешно ведь, до чего же мы" дошли и кто ответит за всё? Да никто....опять обещалки на 30 лет вперёд,откаты, и вывод денег за рубеж чиновников.....
deep
2017-06-30 14:46:59
Радик, Да, я думаю, что половина, а может больше, вопросов на Прямой линии должны решаться в "автоматическом" режиме. не выходя за границы региона. А у нас Президент закрывает свалки в Московской области. Трамп дошел уже до свалок? Зачем нам содержать кучу чиновников, которых стало больше чем в СССР, а забот и населения меньше?
Варвара
2017-06-30 13:57:52
gaudealis, сейчас время Васильевых им все разрешено до поры Ульяновых? Они как вы сказали де***ы
gaudealis
2017-06-30 13:25:15
Представьте: нынешняя семья с двумя детьми, с зарплатами супругов по 25 тыс. руб. в месяц, с ежемесячной выплатой по ипотеке в 10-15 тыс., плюс с расходами на коммуналку в 5 тыс., ещё должна была бы содержать от двух до четырёх пожилых людей - "пенсионеров без пенсии" (включая оплату ещё и их расходов всё на те же коммунальные услуги, лекарства и так далее). Картина маслом...
Каждый член этого семейства вынужден был бы каким-то образом выживать на тысячу рублей в месяц, а то и меньше (работающим супругам ведь ещё нужно добираться до работы на транспорте - а это тоже расходы).
Удивительно, что люди, несущие такой бред, как руководитель Карелиястата, работают на госслужбе и что их несуразицу печатает пресса. Не знаю, как решать демографические проблемы страны в целом, но одно могу сказать точно: таким вот д***м неплохо бы законодательно запретить размножаться. Надо как-то спасать от них нашу бедную Россию, пока не поздно...
User
2017-06-30 12:26:59
Плодите голытьбу, питайтесь пальмой, лечитесь подорожником, умирайте до пенсии, держитесь, хорошего настроения... Вот и вся социальная политика.
Негодяй
2017-06-30 12:25:10
Главное статистов не запрещать, а то они инстинктивно и неконтролируемо размножаться начнут.
michail
2017-06-30 12:21:19
Да у нас семья с такой поддержкой государства имея двух детей автоматически становится в разряд бедных, а с тремя вообще нищие. Этому государству население вообще не нужно.
Онего
2017-06-30 12:08:48
Leopol'd
2017-06-30 15:01:45
Онего, а можно всех посмотреть?
Неравнодушный
2017-06-30 11:53:41
Пенсий нет, но они будут держаться.
Гарик
2017-06-30 11:08:52
Дело статистов что то комментировать ??
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