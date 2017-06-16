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11:10, 16 Июня 2017

Преимущества покупки квартиры в новостройке

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Сегодня купить однокомнатную квартиру в Казани, непосредственно от застройщика, гораздо проще, чем когда-либо.

Сегодня купить однокомнатную квартиру в Казани, непосредственно от застройщика, гораздо проще, чем когда-либо тут https://unistroyrf.ru/info/kupit_odnokomnatnuyu_kvartiru_v_kazani/. Для этого достаточно обратиться в компанию "Унистрой", создающую уникальные комплексы вот уже более двадцати лет. Кроме безупречной репутации среди клиентов, организация может предложить оптимальные условия для каждого обратившегося. Если вы хотите оплатить квартиру сразу, то вам предложат массу приятных скидок и бонусов, вплоть до помощи в проведении ремонта. Но не оставили без внимания и тех, кто выберет ипотеку или же рассрочку от застройщика и жилищно накопительного кооператива.

Комфортабельные жилые комплексы

Хотите купить квартиру в Казани, но не можете определиться с районом? Все комплексы компании расположены относительно не далеко от центра города, и в шаговой доступности от объектов социальной инфраструктуры, при этом каждый из них обладает своей. Сегодня множество интересных предложений разрабатывается для этих ЖК:

  • Царево Village – самый обособленный и невероятно уютный, экологически безупречный объект, расположенный вдали от городской суеты.
  • ART City – он завораживает своей уникальной концепцией. Современный и невероятно стильный объект, который украшают работы талантливых художников, при этом создается впечатление, что он и сам является инсталляцией на одной из выставок.
  • Весна – это лучшее место для молодой семьи. Большое количество зелени, детские и спортивные площадки, школы и детские сады. Здесь предусмотрена каждая мелочь.

Преимущества рассрочки от ЖНК

Если вы не имеете возможности сделать стопроцентную оплату, а сотрудничество с банками по определенным причинам невозможно, воспользуйтесь рассрочкой, по условиям которой первый взнос может составлять всего лишь тридцать процентов от стоимости. Также среди преимуществ данной программы можно выделить такие нюансы:

  • Не потребуется вносить крупный залог или же искать поручителей.
  • Не нужно собирать документы, подтверждающие доход.
  • Вы сможете взять рассрочку без процентов и скрытых выплат, сроком до десяти лет.
  • Чтобы оформить договор потребуется минимальный пакет документов.
  • Есть возможность использовать в сделке материнский капитал.

Также обратите внимание на рассрочку, которая может быть оформлена на срок до окончания строительства.

Купить квартиру в Казани – Унистрой - https://unistroyrf.ru/objects.

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16.06.17 11:10
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