Премьер-министр: "Бизнес убегает из Карелии"

В Карелии в 2016 году прекратили существование 1,2 тыс. организаций, что говорит о неблагоприятном для бизнеса климате в республике, заявил премьер-министр правительства региона Александр Чепик.

"В прошлом году в республике появилось 500 организаций, а исчезли 1,2 тыс. Предприниматели голосуют ногами, убегают из республики", - сказал Чепик на встрече с руководителями организаций, входящих в Союз работодателей Карелии.

Представители бизнеса назвали главные проблемы, мешающие развитию предпринимательства.

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