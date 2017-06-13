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13:47, 13 Июня 2017

Премьер-министр: "Бизнес убегает из Карелии"

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В Карелии в 2016 году прекратили существование 1,2 тыс. организаций, что говорит о неблагоприятном для бизнеса климате в республике, заявил премьер-министр правительства региона Александр Чепик.

"В прошлом году в республике появилось 500 организаций, а исчезли 1,2 тыс. Предприниматели голосуют ногами, убегают из республики", - сказал Чепик на встрече с руководителями организаций, входящих в Союз работодателей Карелии.

Представители бизнеса назвали главные проблемы, мешающие развитию предпринимательства.

Читайте подробности в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2017-06-13 13:58:22
Полтора года у руля дружный блок "крепких хозяйственников" и "эффективных менеджеров", а народ из республики толпой бежит. Что теперь мешает "плохим танцорам"?
Гарик
2017-06-13 13:55:06
..так распугали всех буряты ,с приставами и ментами ....вот и бегут. Чепик ,догоняй))
Гость
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