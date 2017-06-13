13:47, 13 Июня 2017
Премьер-министр: "Бизнес убегает из Карелии"
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В Карелии в 2016 году прекратили существование 1,2 тыс. организаций, что говорит о неблагоприятном для бизнеса климате в республике, заявил премьер-министр правительства региона Александр Чепик.
"В прошлом году в республике появилось 500 организаций, а исчезли 1,2 тыс. Предприниматели голосуют ногами, убегают из республики", - сказал Чепик на встрече с руководителями организаций, входящих в Союз работодателей Карелии.
Представители бизнеса назвали главные проблемы, мешающие развитию предпринимательства.
Читайте подробности в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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