Новости. Экономика
08:51, 14 Июня 2017

Премьер-министр Карелии не согласен, что предприниматели должны только "печь горшки"

По теме

План по доходам бюджета Карелии за 5 месяцев оказался не выполнен
14.06.17 09:01
Деньги на 100-летие Карелии предлагают перенаправить с "социалки" на бизнес
14.06.17 08:56
Премьер-министр Карелии не согласен, что предприниматели должны только "печь горшки"
14.06.17 08:51
Все новости
Загрузка...

Предприниматели должны не только развивать собственный бизнес, но и вникать в общую экономическую ситуацию в стране, считает премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Такое мнение он высказал на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Карелии, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

План по доходам бюджета Карелии за 5 месяцев оказался не выполнен
14.06.17 09:01
Деньги на 100-летие Карелии предлагают перенаправить с "социалки" на бизнес
14.06.17 08:56
Премьер-министр Карелии не согласен, что предприниматели должны только "печь горшки"
14.06.17 08:51
Все новости
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 6
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  29
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:15
Без политики
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
Длина 4,7 м, вместимость до семи человек, самый большой багажник в классе – это SKODA KODIAQ, первый большой SUV чешского автопроизводителя.
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
Карьяла день 19
08.06.2017 10:17
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Корсар
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Его собачье дело
Подводная эра
детям
Чужой: Завет
Одаренная
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»