Премьер-министр Карелии не согласен, что предприниматели должны только "печь горшки"

Предприниматели должны не только развивать собственный бизнес, но и вникать в общую экономическую ситуацию в стране, считает премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Такое мнение он высказал на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Карелии, пишут "Вести Карелии".

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