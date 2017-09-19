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Новости. Общество
12:45, 19 Сентября 2017

Преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки

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Долой языковой барьер: преподаватель из США проведет бесплатные открытые уроки для школьников.

24 сентября преподаватель из США Майкл Браянт проведет бесплатные открытые уроки в рамках нового курса центра "Инициатива" "Долой языковой барьер". Школьники 6-11 классов получат практические советы о том, как перейти от теории к практике и научиться чувствовать себя уверенно в общении на английском языке.

- Зачастую ребята, даже на отлично знающие грамматические правила английского языка, не могут использовать их в свободной речи. Общаться со сверстниками своего уровня, действительно, очень удобно. А когда дело доходит до использования английского в реальной жизни, наступает своеобразный ступор. И, как правило, это связано с отсутствием практики с носителем языка. Сформировать у подростков представление о том, что их  ждет за пределами школы и школьной программы, -  вот наша главная цель, – Наталья Пянтина, директор центра.

В процессе курса подростки будут работать над произношением, заниматься реализацией своих проектов на английском языке, познакомятся с приглашенными иностранными гостями. Сам Майкл уверен: курс разработан таким образом, что после его прохождения ребята смогут сдать международный экзамен или поступить в престижный зарубежный вуз. Постоянное использование игровых упражнений позволит закрепить изученный материал и вызовет интерес к самостоятельной работе. И, конечно же, выполнение домашних заданий по английскому языку будет занимать все меньше времени.

Занятия будут проходить всего один раз в неделю, поэтому курс идеально подойдет школьникам, у которых нет свободного времени, но есть острая необходимость в практике. Кроме того, ребята смогут выбрать обучение на Древлянке или в центре города.

На открытом уроке преподаватель расскажет о структуре курса и методике обучения. В октябре Майкл  и другие преподаватели центра "Инициатива" также проведут открытые уроки для взрослых.

Подробнее с курсом можно ознакомиться на сайте центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-83 или в офисе: пр. К. Маркса, 20

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