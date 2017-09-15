Пресс-Волл: новая тенденция праздничной индустрии

В мире праздничной индустрии постоянно появляются новые тенденции, позволяющие выводить организацию мероприятий самого разнообразного формата на более совершенный уровень.

Речь идет о преобразовании не только самих форматов встреч, но и вариантов оформления пространства для свадеб, юбилеев, дней рождения. Здесь постоянно появляются интересные инструменты, помогающие украсить помещения и открытые площадки, предоставляющие более широкие возможности для проведения фотосессий. В последнем случае речь идет в том числе и о мобильных стендах, обеспечивающих наличие роскошного фона для съемки.

Одним из интересных предложений данного сегмента является пресс волл на свадьбу, юбилей, корпоратив или любой другой праздник с соответствующими изображениями, надписями, фотографиями. По своей сути эта продукция проста, но весьма эффективна. Она представляет собой конструкцию из брусьев или хромированных труб с натянутым на них баннером. Пресс-Волл находит прямое применение в качестве удобной фотозоны, при этом попутно становится и роскошным украшением праздничной площадки. Также конструкция может выступать в качестве заднего фона для сцены, где выступают приглашенные артисты.