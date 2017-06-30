Преступник-рецидивист напал на 92-летнюю жительницу Петрозаводска у нее дома

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на 92-летнюю пенсионерку.

По версии следствия, в январе 28-летний житель Петрозаводска выломал входную дверь квартиры, где проживала 92-летняя пенсионерка, чтобы обокрасть дом.

Когда вернувшаяся с прогулки хозяйка квартиры обнаружила у себя дома постороннего, тот толкнул ее на диван и начал душить подушкой, затем снял с ее руки два золотых кольца и золотые серьги из ушей. Похищенные украшения обвиняемый сдал в ломбард.

Злоумышленник арестован. Ранее он 8 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). За данное преступление предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.