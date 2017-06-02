Презентация книг карельского историка Юрия Дмитриева пройдет в Музее истории ГУЛАГа в Москве

В Музее истории ГУЛАГа в Москве 6 июня состоится презентация Книг Памяти, составленных главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым. Суд над Дмитриевым начался в Петрозаводске накануне.

"Во вторник, 6 июня, в 19.00, в Музее истории ГУЛАГа состоится презентация Книг Памяти, составленных известным историком и краеведом Юрием Дмитриевым, в настоящий момент находящимся в следственном изоляторе города Петрозаводск", - сообщается на сайте учреждения.

Речь идет о книгах "Их помнит Родина" (содержит имена карелов, погибших в годы Большого сталинского террора 1937–38 годов; завершена Дмитриевым незадолго до ареста) и "Красный Бор" (содержит имена 1196 человек, расстрелянных и захороненных в лесу, неподалеку от Петрозаводска; подготовлена автором в 2000 году, но ранее не издавалась).

"Презентации книг "Их помнит Родина" и "Красный Бор", изданных Международным Мемориалом на компакт-диске, уже прошли в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. В Москве, кроме дисков, будут представлены и печатные версии", - отмечают в музее.

Напомним, 1 июня в Петрозаводске начался суд над Юрием Дмитриевым. Ему предъявлено обвинение по ряду уголовных статей, в том числе – по статье об изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев виновным себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.