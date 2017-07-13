"Президент черпает в богослужении мудрость": митрополит Константин рассказал, как молился с Путиным в Карелии

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал, как во вторник молился на Валааме вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Господь сподобил меня молиться на Валааме и служить Божественную Литургию в день памяти святых преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И на этой же Божественной Литургии молился, и затем причащался святых Христовых тайн, наш Президент Владимир Владимирович Путин. Действительно, "пути Господни неисповедимы", - приводит словам митрополита сайт Петрозаводской и Карельской епархии (авторские орфография и пунктуация сохранены).

"Он, Президент, черпает в богослужении мудрость и силу для управления нашей Державой в это непростое время. И мы верим, что по молитвам Церкви, по молитвам каждого из нас, по молитвам всех валаамских святых Господь дарует ему силы и мудрость для управления нашим государством", - отметил глава карельской епархии.

Напомним, Владимир Путин прибыл на Валаам 11 июля. Ожидается, что на острове глава государства пробудет до пятницы.