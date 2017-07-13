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Новости. Общество
11:41, 13 Июля 2017
фото: http://kremlin.ru/

"Президент черпает в богослужении мудрость": митрополит Константин рассказал, как молился с Путиным в Карелии

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал, как во вторник молился на Валааме вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Господь сподобил меня молиться на Валааме и служить Божественную Литургию в день памяти святых преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И на этой же Божественной Литургии молился, и затем причащался святых Христовых тайн, наш Президент Владимир Владимирович Путин. Действительно, "пути Господни неисповедимы", - приводит словам митрополита сайт Петрозаводской и Карельской епархии (авторские орфография и пунктуация сохранены).

"Он, Президент, черпает в богослужении мудрость и силу для управления нашей Державой в это непростое время. И мы верим, что по молитвам Церкви, по молитвам каждого из нас, по молитвам всех валаамских святых Господь дарует ему силы и мудрость для управления нашим государством", - отметил глава карельской епархии.

Напомним, Владимир Путин прибыл на Валаам 11 июля. Ожидается, что на острове глава государства пробудет до пятницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пестик
2017-07-13 12:50:33
Не молиться надо.а работать без коррупции и всего делов-то,да....брать пример с совхоза им.Ленина,где средняя зарплата 78.000р.!!!!
циник
2017-07-13 12:05:27
Хреново что- то молитесь. Мудрости как не было так и нет. Вот в ранешние времена был доставляющий обряд - "катание попа". На случай если засуха или наоборот. Брали попа (1 шт.) и на пинках дружно, всем миром, катали его сапогами по полю - пока дождь не пойдет или не прекратится. А то - х..ли он? Значит молится плохо Богу - или поп ху...ый и такого не жалко, запинать в говно и удобрения. Надо бы возродить обряд.
Беня
2017-07-13 12:44:34
циник, это уже черная магия, в которой церковный клирик используется в качестве ингредиента....
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