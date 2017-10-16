Президент Segezha Group рассказал о "мегастройке" в Карелии

Председатель правления Segezha Group Камиль Закиров поделился впечатлением от работы своей компании на Сегежском ЦБК в Карелии.

Камиль Закиров рассказал в интервью РБК об инвестиционных проектах компании Segezha Group. В частности, Закиров охарактеризовал работу своей команды на площадке Сегежском ЦБК, где на данный момент идет запуск новой бумагоделательной машины, сообщают "Вести Карелии".

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