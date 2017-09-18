Президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов поздравил профсоюзы Карелии с 99-летием

Президент выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу.

"Вот уже почти век вы стоите на страже интересов работников различных отраслей республиканского хозяйства, и за это время мы с вами выработали единое направление работы. Основная ценность каждого предприятия – это люди, – отметил Александр Сафронов. – Только человек, который получает достойную заработную плату и имеет социальные гарантии, может с отдачей трудиться на благо производственных и экономических целей предприятия. Мы, как союз социально ответственных предприятий, благодарим профсоюзы Карелии за плодотворную совместную работу в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и нисколько не сомневаемся в успешном ее продолжении".