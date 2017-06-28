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11:53, 28 Июня 2017

Президентское кадетское училище в Петрозаводске возглавил бывший летчик

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На должность начальника Президентского кадетского училища, которое строится в Петрозаводске, назначен бывший командир истребительного авиаполка в Бесовце Андрей Макаревич.

В интервью деловой интернет-газете "Вести Карелии" он подтвердил, что с 1 июля выходит на работу в этой должности.

Журналист издания спросила, не боится ли Андрей Макаревич большой ответственности за порученное ему крайне сложное дело? Поскольку по большому счету речь идет о дальнейшей судьбе сотен мальчишек, практически у каждого из которых наверняка не простой характер.

- Многие не понимают, что работа с детьми, действительно, очень сложная, ответственная, – сказал он. – Но ответственности я никогда не боялся.

- Ваши первые шаги в новой должности?

- Это, безусловно, решение кадровых вопросов. И хотя штатного расписания пока нет, желающих работать в училище уже очень много. И из них нужно отобрать самых достойных.

Андрей Макаревич также сообщил, что строительство училища ведется с двухнедельным отставанием от графика.

Вот здесь – подробнее.

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