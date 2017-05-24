При плохой погоде уличное освещение Петрозаводска отключаться не будет

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В течение лета при плохих погодных условиях наружное освещение отключаться не будет, сообщает МУППЭС.

В МУП "Петрозаводские энергетические системы" прошло совещание в связи с приближающимся сезоном белых ночей и плановым отключением наружного освещения на летний сезон.

На совещании было принято решение не отключать полностью освещение летом. Сотрудники МУППЭС переведут установки наружного освещения на ручной контроль.

"Горожане не должны испытывать неудобства и, самое главное, должна быть обеспечена безопасность на дорогах.  Понятие "белые ночи" сейчас носит больше номинальный характер, а на деле без искусственного освещения на дорогах в летний период не обойтись, - сказал директор предприятия Павел Сандберг.

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