09:32, 01 Июля 2017
При ремонте федеральных дорог в Карелии пострадали четыре человека – автомобили сбили дорожных рабочих
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За последние два месяца четыре работника пострадали на участках федеральных дорог, которые ремонтируются в Карелии.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, за последние два месяца на дорогах республики произошло 4 ДТП с участием дорожных работников – два в Петрозаводске, одно в Медвежьегорском районе и одно в Прионежском.
Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что запланированный капитальный ремонт федеральных автодорог продлится вплоть до сентября 2017 года. В связи с этим, автоинспекторы призывают водителей быть крайне внимательными при проезде ремонтируемых участков автодорог. Руководство временными знаками и соблюдение скоростного режима позволят снизить риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.
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