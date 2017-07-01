При ремонте федеральных дорог в Карелии пострадали четыре человека – автомобили сбили дорожных рабочих

За последние два месяца четыре работника пострадали на участках федеральных дорог, которые ремонтируются в Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, за последние два месяца на дорогах республики произошло 4 ДТП с участием дорожных работников – два в Петрозаводске, одно в Медвежьегорском районе и одно в Прионежском.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что запланированный капитальный ремонт федеральных автодорог продлится вплоть до сентября 2017 года. В связи с этим, автоинспекторы призывают водителей быть крайне внимательными при проезде ремонтируемых участков автодорог. Руководство временными знаками и соблюдение скоростного режима позволят снизить риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.