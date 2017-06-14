При строительстве нового Гоголевского моста выявлен серьезный дефект

На одной из новых свай Гоголевского моста в Петрозаводске обнаружили дефект.

В рамках реализации проекта "Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Гоголя" был выявлен следующий основной дефект – это пустоты (несплошность) сваи в опоре №11", - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту, связи Карелии Евгений Пыленок на совещании в правительстве республики.

По его словам, это обнаружилось после ультразвукового обследования.

Ведомство выдало предписание для устранения данного дефекта. В настоящее время он устранен, отметил Пыленок.

Мост, соединяющий микрорайон Древлянка с центром города, был закрыт в середине января 2013 года по решению суда. Инициировала данную процедуру прокуратура, посчитав, что путепровод опасен для передвижения автомобилей. Летом 2016 года его закрыли для движения пешеходов. Новый путепровод должны построить к концу 2017 года.