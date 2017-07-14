Музей-заповедник "Кижи" приглашает провести незабываемые пять дней на острове Кижи всей семьей

Музей "Кижи" приглашает с 22 по 26 июля провести незабываемые 5 дней на острове Кижи. "Умные каникулы всей семьей на острове Кижи" - так называется новая музейно-образовательная программа для семейного посетителя.

Участники программы увидят шедевры народного деревянного зодчества, примут участие в мастер-классах по традиционным ремеслам, познакомятся с секретами реставрации Преображенской церкви, пройдут по экологической тропе, примерят традиционные костюмы, побывают на старинной молодежной вечеринке, заглянут в удаленные уголки заповедного острова, куда редко добираются туристы с теплоходов и комет. Все это и многое другое позволит гостям в полной мере почувствовать особую атмосферу острова Кижи, погрузиться в его традиции и культуру, понять, как жили и как видели мир наши предки.

Стоимость программы – 4000 руб./чел. за 5 дней. В стоимость программы, помимо экскурсий, мастер-классов, встреч со специалистами музея, входит питание. Проезд до острова Кижи и обратно и проживание оплачиваются отдельно.

Справки и запись по телефонам: 799876, 799840

Количество мест ограничено.

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