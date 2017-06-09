Новости. Политика
11:28, 09 Июня 2017

"Приход Парфенчикова в республику меняет все планы": Слабунова не станет бороться за место главы Карелии

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Политолог Анатолий Цыганков пообщался с председателем партии "Яблоко" Эмилией Слабуновой и выяснил, что она не станет участвовать в выборах главы Карелии.

"Будет или нет участвовать в выборах на пост главы Карелии партия "Яблоко"? На этот вопрос мы так и не получили ответа, поговорив вчера с председателем партии "Яблоко", депутатом парламента Карелии Эмилией Слабуновой. Одно можно сказать определённо, сама она баллотироваться в губернаторы республики не станет. Такого запрета нет, естественно, но Слабунова приняла для себя это решение, считая правильным сосредоточиться на работе в партии. Объяснять свою позиции она не сочла нужным, но мы можем предположить, что её участие в качестве кандидата на пост главы Карелии с неизбежным проигрышем, подорвало бы авторитет Слабуновой и могло спровоцировать усиление внутрипартийной схватки за лидерство в "Яблоке". Понимая это, она разумно уклоняется от заранее проигрышной для неё губернаторской кампании. Но не факт, что "Яблоко" вообще примет решение о выдвижении партийного кандидата в губернаторы Карелии. По крайней мере, на момент вчерашнего нашего разговора со Слабуновой, она пребывала в раздумье: стоит ли ввязываться в губернаторскую гонку?" – отмечает Цыганков.

В разговоре с политологом Эмилия Слабунова сообщила, что подобной неопределённости не было бы у партии, если бы Александр Худилайнен остался губернатором и принял решение участвовать в выборах.    

"Но приход в республику в качестве временно исполняющего обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова и его участие в выборах все прежние планы меняет", - отмечает Цыганков.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Герман
2017-06-09 11:37:53
..не стыда ,ни совести у этой дамочки..еще и " мнением" населения прикрывается ,понимает .что толку от нее в политике нет ,но зарплату получать надо и на слуху быть ,а на остальное ей наплевать
Гость
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