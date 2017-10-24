Принадлежащий БСМП автомобиль загорелся в Петрозаводске

Пожар произошел в автомобиле "ГАЗ-3221", который принадлежит Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Инцидент случился 23 октября в 10.08 на ул. Ленинградская у дома №19.

"Поврежден моторный отсек на площади 0,2 кв.м. Причина: аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован населением при помощи огнетушителя", - рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.