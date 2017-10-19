10:48, 19 Октября 2017
Принят законопроект об оптимизации налогообложения в Карелии
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Парламент Карелии сегодня принял законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот.
Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств (действующая ставка – 0,1%).
Такой же льготы предлагается лишить организации, занимающиеся лесозаготовками, обработкой древесины и производством изделий из дерева (действующая ставка - 1,8%).
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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