Принят законопроект об оптимизации налогообложения в Карелии

Парламент Карелии сегодня принял законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот.

Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств (действующая ставка – 0,1%).

Такой же льготы предлагается лишить организации, занимающиеся лесозаготовками, обработкой древесины и производством изделий из дерева (действующая ставка - 1,8%).

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