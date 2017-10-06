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Новости. Общество
11:02, 06 Октября 2017

Нургалиев побывал на площадках, подаренных столице Карелии Москвой и Петербургом

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Объекты приняты, теперь нужно их сохранить.

В четверг, 5 октября, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел в Петрозаводске совещание, на котором обсуждалось строительство 25 детских площадок, подаренных карельской столице правительствами Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с представителями органов власти обеих столиц и республики в нем приняли участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Рашид Нургалиев подчеркнул, что городским властям удалось сделать главное – обеспечить завершение работ до первого снега.

- Сначала была плановая позиция – сентябрь, но мы договорились с Ириной Юрьевной, что лучше сделать качественно, и только потом комиссионно все принять, - пояснил Нургалиев. – На сегодняшний день комиссия приняла все площадки. И мы видим, как город меняется, как люди оценивают эту работу, оценивают преображение Петрозаводска.

Ирина Мирошник заявила, что в ближайшее время власти Петрозаводска продолжат работать над обеспечением безопасности на площадках. Мэрия уже попросила МВД обеспечить патрулирование в пределах новых объектов. Кроме того, площадки оснащены камерами видеонаблюдения и уличным освещением, что должно предотвратить акты вандализма.

- Я также хочу поблагодарить депутатов Петросовета, которые очень активно участвовали в общественном контроле, - добавила глава города. - Очень важно, что депутаты и представители общественности вместе контролировали строительство площадок на всех этапах и участвовали в их приемке.

- Мы обсуждали с депутатами городского совета, что содержание всех площадок необходимо будет закладывать в бюджет Петрозаводска, - рассказал Геннадий Боднарчук. - Нужно по каждой площадке закрепить, кто будет ее убирать, чистить, обслуживать. Если потребуется финансирование – депутатский корпус поддержит решение администрации в этом направлении. Мы должны поддерживать эти площадки в том состоянии, в котором они сейчас находятся, чтобы они были чистыми зимой и летом.

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06.10.17 11:37
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-10-06 11:31:08
Мирошник, записала в блокнотик в раздел "Хозяйке на заметку"?!
Хаос
2017-10-06 11:28:39
Что такое общественный контроль со стороны депутатов, откуда взялась эта не совсем понятная фраза ?
Т.е. если бы не депутаты, но качество работ было бы хуже ?
Как люди оценивают эту работу...., да никак, надо убрать всех преступников из власти, убрать чиновников которые думают только о том как набить свой карман, вот тогда может быть и оценим.
Весна покажет качественно были произведены работы или нет.
кир
2017-10-06 11:41:55
Хаос, Как ты их уберёшь? Придут другие не лучше. Эволюция нами так распорядилась, что каждый второй потенциальный преступник. Иначе не выжили бы в каменном веке. Воспитание? Интеллигенция не занимается народом. У них свои разборки про "Матильду".
кир
2017-10-06 11:13:16
"Мы должны чистить убирать, поддерживать". Фу, противно, как сказал бы User!
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