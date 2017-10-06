Нургалиев побывал на площадках, подаренных столице Карелии Москвой и Петербургом

Объекты приняты, теперь нужно их сохранить.

В четверг, 5 октября, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев провел в Петрозаводске совещание, на котором обсуждалось строительство 25 детских площадок, подаренных карельской столице правительствами Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с представителями органов власти обеих столиц и республики в нем приняли участие глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

Рашид Нургалиев подчеркнул, что городским властям удалось сделать главное – обеспечить завершение работ до первого снега.

- Сначала была плановая позиция – сентябрь, но мы договорились с Ириной Юрьевной, что лучше сделать качественно, и только потом комиссионно все принять, - пояснил Нургалиев. – На сегодняшний день комиссия приняла все площадки. И мы видим, как город меняется, как люди оценивают эту работу, оценивают преображение Петрозаводска.

Ирина Мирошник заявила, что в ближайшее время власти Петрозаводска продолжат работать над обеспечением безопасности на площадках. Мэрия уже попросила МВД обеспечить патрулирование в пределах новых объектов. Кроме того, площадки оснащены камерами видеонаблюдения и уличным освещением, что должно предотвратить акты вандализма.

- Я также хочу поблагодарить депутатов Петросовета, которые очень активно участвовали в общественном контроле, - добавила глава города. - Очень важно, что депутаты и представители общественности вместе контролировали строительство площадок на всех этапах и участвовали в их приемке.

- Мы обсуждали с депутатами городского совета, что содержание всех площадок необходимо будет закладывать в бюджет Петрозаводска, - рассказал Геннадий Боднарчук. - Нужно по каждой площадке закрепить, кто будет ее убирать, чистить, обслуживать. Если потребуется финансирование – депутатский корпус поддержит решение администрации в этом направлении. Мы должны поддерживать эти площадки в том состоянии, в котором они сейчас находятся, чтобы они были чистыми зимой и летом.