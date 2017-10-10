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Новости. Общество
12:09, 10 Октября 2017

"Принципиальным моментом является катастрофическое непонимание того, кем должен стать детский омбудсмен Карелии"

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В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.

Согласно распоряжению главы Карелии на должность уполномоченного по правам ребенка представлены следующие кандидатуры: Светлана Барташевич, Лариса Бойченко, Елена Пальцева, Геннадий Сараев.

- Примеры дискуссии, развернувшейся в социальных сетях в формате видеообращений и индивидуальных постов, в какой-то степени способны оказать влияние на символические рейтинги двух основных кандидатов. Но не стоит забывать и того, что в Законодательном собрании Карелии большинство (26 из 36) депутатов формирует фракция политической партии "Единая Россия", а председатель республиканского парламента Элисан Шандалович является руководителем реготделения "ЕР". В конечной инстанции судьба кандидата полностью зависит от результатов депутатского голосования.

Однако в развернувшихся спорах самым принципиальным моментом является катастрофическое непонимание того, кем в функциональном отношении должен стать уполномоченный по правам ребёнка в Карелии. Нападающим на органы власти при малейшем попустительстве равнодушных и коррумпированных чиновников? Правозащитником, для которого права ребёнка находятся на первом месте? Аудитором детских домов, интернатов и подворотен? Тонким психологом, способным выстроить диалог с несовершеннолетним, способным вызвать доверие к себе? Преобразователем "ландшафта детства"? Или же государственником, готовым менять республиканское законодательство, работать не с последствиями отдельных трагедий и несчастий, а с общественными институтами? Фактически это борьба не только двух кандидатов, но и множества моделей работы, столь необходимой становящемуся всё более активному гражданскому обществу, пишет Реут

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
majan
2017-10-10 13:32:40
Кандидатам понятно в данном случае только одно - это хлебное место. Всё остальное не важно.
кир
2017-10-10 14:02:32
majan, фигню несешь. От человека зависит.
mentor
2017-10-10 12:16:25
Если бы в стране всеми без исключения выполнялась конституция, то и омбудсмены, представители и т.д. и т.п. и проч. не стали бы нужны.
кир
2017-10-10 12:36:48
mentor, мы на низкой ступеньке общественного развития.
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