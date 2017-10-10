"Принципиальным моментом является катастрофическое непонимание того, кем должен стать детский омбудсмен Карелии"

В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.

Согласно распоряжению главы Карелии на должность уполномоченного по правам ребенка представлены следующие кандидатуры: Светлана Барташевич, Лариса Бойченко, Елена Пальцева, Геннадий Сараев.

- Примеры дискуссии, развернувшейся в социальных сетях в формате видеообращений и индивидуальных постов, в какой-то степени способны оказать влияние на символические рейтинги двух основных кандидатов. Но не стоит забывать и того, что в Законодательном собрании Карелии большинство (26 из 36) депутатов формирует фракция политической партии "Единая Россия", а председатель республиканского парламента Элисан Шандалович является руководителем реготделения "ЕР". В конечной инстанции судьба кандидата полностью зависит от результатов депутатского голосования.

Однако в развернувшихся спорах самым принципиальным моментом является катастрофическое непонимание того, кем в функциональном отношении должен стать уполномоченный по правам ребёнка в Карелии. Нападающим на органы власти при малейшем попустительстве равнодушных и коррумпированных чиновников? Правозащитником, для которого права ребёнка находятся на первом месте? Аудитором детских домов, интернатов и подворотен? Тонким психологом, способным выстроить диалог с несовершеннолетним, способным вызвать доверие к себе? Преобразователем "ландшафта детства"? Или же государственником, готовым менять республиканское законодательство, работать не с последствиями отдельных трагедий и несчастий, а с общественными институтами? Фактически это борьба не только двух кандидатов, но и множества моделей работы, столь необходимой становящемуся всё более активному гражданскому обществу, пишет Реут

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