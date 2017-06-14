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16:01, 14 Июня 2017

Принуждение к "Миру": карельские чиновники успокаивают бюджетников

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Бюджетников и пенсионеров в Карелии переводят на национальные платежные карты.

После того, как весной 2014 года международные платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили обслуживание карт некоторых российских банков в международной сети, Россия вплотную занялась разработкой Национальной системы платежных карт (НСПК). В итоге на свет появилась уже многим известная пластиковая карта "Мир", массовая эмиссия которой началась лишь в 2017 году. При этом власти решили не ограничиваться банальным выпуском карточки на рынок, а, по сути, обязали перейти на ее использование всех бюджетников и пенсионеров (а точнее – тех, кто уже имеет банковский счет, привязанный к какой-либо карте, и не желает с ней расставаться).

Карелия в этом отношении, разумеется, исключением не стала. К примеру, по информации министерства финансов Карелии, с июля следующего года в республике на "Мир" перейдут более 60 тысяч работников бюджетной сферы.

Продолжение – по ссылке.

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Комментарии

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User
2017-06-14 17:40:48
К "отобрать" и "запретить" добавилось "принудить". Все о народе думают, твари! :)
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