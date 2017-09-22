В Госдуму собираются внести законопроект о штрафах за так называемый овербукинг, то есть когда авиакомпания продает билетов больше, чем количество мест в самолете. Он предусматривает, что в таком случае авиакомпания должна будет вернуть пассажиру, которому не досталось места в самолете, стоимость билета в десятикратном размере.

"Я считаю,- пишет главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, - что от подобного решения проблемы пассажиры нисколько не выиграют. Возьмем простую ситуацию, вы купили билет по акции за полгода до рейса по крайне низкой цене, пришли на рейс, а вам говорят, извините, вы лишний, но мы вам обязаны выплатить компенсацию в десятикратном размере, и выплачивают. А получив деньги в кассе, вы понимаете, что этих денег на новый билет не хватает, потому что он стал дороже более чем в 10 раз".

Нужен ли такой механизм компенсации, рассуждает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".