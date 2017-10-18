Пристав в Карелии не стал взыскивать долги с женщины

Необычный случай с участием пристава и должницы произошел в Карелии.

Как рассказали в пресс-службе ведомств, 3 октября судебный пристав пришел к 26-летней должнице из Святозера. Пройдя в дом, он увидел, что женщина имеет болезненный вид и ярко желтый цвет кожи лица.

"Женщина призналась, что плохое самочувствие длится уже давно, но возможности доехать до лечебного учреждения она найти не могла. Пристав принял решение не проводить служебные мероприятия, а доставить её в больницу. Медики ГБУЗ Пряжинская ЦРБ срочно госпитализировали больную и оставили на лечение", - рассказали в пресс-службе.

В этот раз встреча с судебными приставами не принесла должнице неприятных эмоций. В ведомстве ей пожелали скорейшего выздоровления.