15:28, 18 Октября 2017
Пристав в Карелии не стал взыскивать долги с женщины
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Необычный случай с участием пристава и должницы произошел в Карелии.
Как рассказали в пресс-службе ведомств, 3 октября судебный пристав пришел к 26-летней должнице из Святозера. Пройдя в дом, он увидел, что женщина имеет болезненный вид и ярко желтый цвет кожи лица.
"Женщина призналась, что плохое самочувствие длится уже давно, но возможности доехать до лечебного учреждения она найти не могла. Пристав принял решение не проводить служебные мероприятия, а доставить её в больницу. Медики ГБУЗ Пряжинская ЦРБ срочно госпитализировали больную и оставили на лечение", - рассказали в пресс-службе.
В этот раз встреча с судебными приставами не принесла должнице неприятных эмоций. В ведомстве ей пожелали скорейшего выздоровления.
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