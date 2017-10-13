Приставы Карелии нашли свидетеля под ковром

В Лахденпохском районе свидетель спрятался от приставов под ковром, но они его все равно нашли, сообщили в УФССП Карелии.

Группа лахденпохских судебных приставов должна была привести в суд свидетеля для дачи показаний по уголовному делу.

По информации приставов, свидетель мог находиться у сожительницы. К ней они и отправились.

Сожительница разыскиваемого гражданина, открывшая дверь дома, сообщила, что он отсутствует.

Но судебным приставам показалось странным ее поведение, так как она слишком нервничала и путалась в показаниях при опросе о местонахождении сожителя.

Кроме того, со слов соседей стало известно, что разыскиваемый мужчина нигде не работает и дома находится практически постоянно.

При повторном осмотре дома выяснилось, что под ковром, лежащим на полу, есть погреб, в котором за банками с соленьями и прятался все это время свидетель.

По факту воспрепятствования законной деятельности судебных приставов были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении сожительницы и разыскиваемого свидетеля.