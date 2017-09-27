Приставы Карелии проведут День единого приема граждан

В этот день граждане могут обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений и решений иных уполномоченных органов, сообщили в УФССП Карелии.

Прием граждан будет осуществляться руководством Управления, начальниками отделов аппарата Управления, начальниками и заместителями начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями отделов судебных приставов Управления.

Гражданам, явившимся на личный прием, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно получить по телефону: 8(8142) 768731.