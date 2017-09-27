17:40, 27 Сентября 2017
Приставы Карелии проведут День единого приема граждан
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В этот день граждане могут обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений и решений иных уполномоченных органов, сообщили в УФССП Карелии.
Прием граждан будет осуществляться руководством Управления, начальниками отделов аппарата Управления, начальниками и заместителями начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями отделов судебных приставов Управления.
Гражданам, явившимся на личный прием, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно получить по телефону: 8(8142) 768731.
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