Приставы Карелии у должника забрали автоприцеп

За возврат автоприцепа должник оплатил задолженность сполна, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга, о взыскании с должника более 200 тысяч рублей.

В целях исполнения приговора суда судебные приставы провели розыскные мероприятия, в результате которых прицеп был найден во дворе у должника и изъят с помощью эвакуатора.

В то время, пока шла процедура оценки и реализации автотранспорта, должник пришел в службу судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности, исполнительский сбор и расходы за эвакуатор и стоянку.