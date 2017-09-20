10:18, 20 Сентября 2017
Приставы Карелии у должника забрали автоприцеп
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За возврат автоприцепа должник оплатил задолженность сполна, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.
Исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного листа, выданного Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга, о взыскании с должника более 200 тысяч рублей.
В целях исполнения приговора суда судебные приставы провели розыскные мероприятия, в результате которых прицеп был найден во дворе у должника и изъят с помощью эвакуатора.
В то время, пока шла процедура оценки и реализации автотранспорта, должник пришел в службу судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности, исполнительский сбор и расходы за эвакуатор и стоянку.
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