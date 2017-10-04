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Новости. Общество
08:31, 04 Октября 2017

Приставы отобрали у строптивой петрозаводчанки BMW за долги

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Жительница Петрозаводска, отказавшаяся возвращать 2 млн долга, осталась без дорогой иномарки, сообщили в Службе судебных приставов Карелии.

Судебным приставом неоднократно предпринимались попытки установления местонахождения должницы. По последнему предполагаемому местожительству ей была оставлена повестка о явке на прием.

Должница по повестке явилась в установленное время. В ходе беседы было установлено, что горожанка отказывается оплатить задолженность в полном объеме, содействовать судебному приставу, исполнять свои обязанности, а также совершать иные действия, направленные на скорейшее погашение долга.

Но должница проговорилась, что прибыла на прием на BMW 525d xDrive. Испугавшись последствий промашки, гражданка отказалась указать место стоянки автомобиля.

Тем не менее, автомобиль нашли на стоянке другой организации благодаря приложению "мобильный розыск", которое позволяет по данным номера автотранспортного средства установить собственника.

Автомашина сразу была арестована и перемещена на охраняемую стоянку для дальнейшей реализации имущества.

Предварительная оценка машины составляет 1,5 млн руб.

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Комментарии

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User
2017-10-04 09:58:12
Лошара. :)
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